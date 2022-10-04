التوصيل بالمسيّرات آمن وأكثر سرعة

المصدر: (فريسكو - أ ف ب)

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تظهر في سماء ولاية تكساس طائرة مسيّرة، تهبط فوق حديقة أحد المنازل، فتودع علبة كرتون صغيرة وتغادر على الفور، دون أن تثير ريبة أحد في الجوار. بعد الإعلان عنها منذ سنوات، باتت خدمة التوصيل بواسطات الطائرات المسيّرة، واقعاً ملموساً في بعض مناطق الولايات المتحدة، وبدأت هذه الخدمة في التوسع تدريجياً، وفي حين يشك البعض في إمكان تعميم التجربة على نطاق واسع، يرى فيها مؤيدو اعتمادها بديلاً من النقل بالشاحنات، ويعتبرونها أسرع وأكثر أماناً ومراعاةً للمتطلبات البيئية. تلقت تيفاني بخاري يومها في فريسكو بشمال دالاس، الرقائق والمياه الفوارة التي كانت تنتظرها، بعد دقائق قليلة من تقديمها طلباً على التطبيق الذي أنشأته شركة «وينغ»، التابعة لمجموعة «ألفابت».

وقالت المرأة البالغة 51 عاماً، بعد فتحها العلبة الموضوعة على أرض الحديقة، بحماسة، إن الزجاجة «لا تزال رطبة وباردة جداً». ولا تشمل خدمة التوصيل من «وينغ» في الوقت الراهن، سوى بضع عشرات من الكيلومترات المربعة فحسب، وهي تقتصر على تسليم البضائع من صيدليات «والغرينز» وغيرها.