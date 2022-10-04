المصدر: البيان

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جرت العادة، في بدابة موسم جني العنب في مدينة ماريبور ثاني أكبر مدن سلوفينيا، أن يقطف ثمار أقدم كرمة عنب في العالم أولا، حيث يتجاوز عمرها أكثر من 400 عام، وهي مدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

زرعت الكرمة القديمة في ماريبور في نهاية العصور الوسطى. وأصبح جني العنب منها من العادات القديمة، إذ يتجمع حشد من السائحين والضيوف أمام منزل “أولد فاين هاوس” التاريخي لحضور طقوس القطف، وفق "يورونيوز".

عمرها أكثر من 400 عام.. أقدم كرمة في العالم لاتزال تؤتي أكلها بسلوفينيا (فيديو)https://t.co/GbrYr36roi#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dUpOFr7zkY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 3, 2022