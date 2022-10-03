السجن 20 عامًا وغرامة 400 ألف ريال لمزوري محررات رسمية في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت النيابة العامة السعودية سجن "تشكيل عصابي"، لمدد تصل إلى 20 عاما، وغرامات مالية بـ 400 ألف ريال ، بعد ادانتهم بالاستيلاء على ممتلكات الغير بتزوير محاضر منسوبة لواحدة من سفارات المملكة في الخارج.

ونقلت صحيفة " سبق" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله، إن تحقيقات "نيابة الجرائم التي تمس الثقة العامة"، انتهت إلى توجيه الاتهام لتشكيل إجرامي مكون من 4 مواطنين بتزوير محررات رسمية،

وكشفت التحقيقات قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة لإحدى سفارات السعودية في الخارج، متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق.

وبحسب المصدر فقد تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، وقد صدر الحكم متضمنًا إدانتهم بما نُسب إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يُعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.

ونوّه المصدر بأن الحماية العدلية من التزوير، تشمل المحررات الورقية والإلكترونية، وكل الأختام والعلامات والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.