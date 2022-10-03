مريض يشارك في ماراثون بأسطوانة أكسجين

المصدر: البيان

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شارك شاب بريطاني مريض في ماراثون لندن 2022 وهو يحمل معه أسطوانة أكسجين.

وكان الشاب ديفين هالاي، البالغ من العمر 37 عاماً، قد اكتشف قبل عامين إصابته بمرض في الرئة يعرف باسم «IDl»، حسبما أفاد موقع «الوطن» الإخباري نقلاً عن صحيفة «مترو» البريطانية.

وعرف هالاي أن المرض يسبب تسيباً في الرئتين، ما يؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس وتوصيل الأكسجين لمجرى الدم.

وعانى نوبات سعال متكررة بعد قيامه بأبسط المهام، وتلقى العلاج في وقت متأخر بسبب عمليات إغلاق كورونا (كوفيد 19) في تلك الفترة.

وخضع للعلاج الكيميائي للسيطرة على المرض، واضطر في العام الماضي إلى الاستعانة بخزان أكسجين كي يستطيع التنفس.

وعلى الرغم من خطورة حالته، فإن حبه للرياضة تغلب على ما أصابه، ليتقدم بطلب للمشاركة في ماراثون لندن 2022.

وقال ديفين: «قررت منذ 6 أشهر المشاركة في الماراثون لأني أحب الجري والمشي أيضاً، ولكنَّ لي هدفاً آخر وهو جمع الأموال لجمعية الربو والرئة الخيرية، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن جرى تجميع أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني».

وأضاف: «على الرغم من أنه ليس من السهل تغطية مسافات طويلة بخزان أكسجين يظن 7 كغم، فإنني كنت أقول لنفسي: استمر».

وبالفعل، شارك الشاب في السباق وإلى جانبه 3 مساعدين، ويصل طول الطريق الذي عليه إنهائه إلى 26 ميلاً، ووظيفة من معه مساعدته على ملء خزان الأكسجين باستمرار».

الجدير بالذكر أن ديفين كان عداءً شغوفاً، وشارك في الماراثون عام 2019، واعتاد التدريب في جلسات خاصة بصالة الألعاب الرياضية، لكنه ذات يوم شعر بألم شديد في صدره، ليعلم حقيقة مرضه الذي لم يثنِه عن ممارسة الرياضة.