«الاكتشاف الحلم» يظهر بالقرب من القاهرة

المصدر: (دبي - البيان)

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توصل علماء آثار مصريون لاكتشاف مهم في موقع سقارة القريب من القاهرة، وصفوه بـ«الاكتشاف الحلم»، وفق موقع «سكاي نيوز عربية». وبحسب «الغارديان»، عثر العلماء على تابوت بتحمويا، الذي ترأس خزانة الملك رمسيس الثاني، مدفون في حجرة تحت الأرض في سقارة، منذ آلاف السنين.

واكتشف فريق بحثي برئاسة علا العجيزي، الأستاذة الفخرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، التابوت الجرانيتي العملاق المغطى بالنقوش في سقارة، وهي مقبرة قديمة تبعد حوالي 20 ميلاً جنوب القاهرة.

وفي العام الماضي، كشفت العجيزي، عن مقبرة بتحمويا على مستوى سطح الأرض، إلا أنها تمكنت مؤخراً من الوصول لحجرة الدفن والتابوت الحجري، ما يمكن أن تكشف المزيد عن أولئك الذين حكموا مصر بعد توت عنخ آمون. في وسط المقبرة، اكتشف فريق العجيزي قمة عمود عميق جداً، على ارتفاع 8 أمتار، حيث استغرق الأمر أسبوعاً لإزالة الرمال المتجمعة. وباستخدام دلو متصل برافعة حبل يدوية، ضغطت العجيزي على نفسها في داخل الدلو وقامت بهبوط خطير وبطيء حتى أسفل العمود، ليذهلها العثور على التابوت الحجري.