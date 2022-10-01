فيضان الأنهر في سلوفينيا جراء تساقط أمطار غزيرة.. فيديو

المصدر: البيان

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خرج نهر كولبا بسلوفينيا عن ضفافه في مدينة نوفو ميستو، مما هدد المباني السكنية والمطاعم والمؤسسات التجارية والقوارب، بعد غمرت الأمطار الغزيرة بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية والغربية والوسطى من البلد.

أحد السكان المحليين في نوفو ميستو أوضح لـ "يورونيوز" أن "مستوى المياه ارتفع بمترين على الأقل بين الثالثة والرابعة صباحا"، مشيرا إلى أنه وزملاءه بالكاد تمكنوا من إغلاق أبواب المصنع والمطعم، مضيفا أنهم تمكنوا من إغلاق الأماكن بفضل الألواح الجديدة، التي تمّ اقتناؤها منذ الفيضان الأخير.

كما خرج نهر ليوبليانيكا، الذي يمر عبر عاصمة البلاد عن مساره بعيد ارتفاع منسوب المياه، ومن المتوقع هطول أمطار جديدة في جميع أنحاء سلوفينيا.