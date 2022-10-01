موعد جديد لـ«كرو دراغون»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل عملية إطلاق مركبة كرو دراغون مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الإطلاق.وجاء في بيان صادر عن الوكالة «تقرر تأجيل إطلاق مركبة كرو دراغون مرة أخرى، وليوم إضافي بسبب إعصار إيان الذي ضرب منطقة إطلاق المركبة في فلوريدا».

وأضاف البيان «إطلاق المركبة كان من المفترض أن يتم في 3 أكتوبر (الحالي) من قاعدة كانافيرال في فلوريدا، وبسبب الإعصار تقرر تأجيل العملية إلى 4 أكتوبر، وبعدها تقرر التأجيل مرة أخرى إلى يوم الأربعاء 5 أكتوبر،، وفي حال لزم الأمر فإن الخبراء في ناسا يدرسون احتمالية تأجيل الإطلاق إلى الفترة ما بين 6 و9 أكتوبر».