تحتوي على لعبة بدورها.. ماكدونالدز تطلق وجبة "هابي ميل" للكبار!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق ماكدونالدز وجبة "هابي ميل" مخصصة للبالغين، اعتبارًا من 3 أكتوبر الجاري، حيث سيتمكن العملاء في الولايات المتحدة من طلب صندوق Cactus Plant Flea Market Box، الذي يأتي مع مشروب وبطاطا مقلية والاختيار بين "بيك ماك" أو صندوق مكون من 10 قطع من McNuggets. وبالطبع، هناك لعبة مضمنة.

وقالت ماكدونالدز في بيان صحفي إن كل وجبة "هابي ميل" ستحتوي على واحد من أربعة تماثيل "صنعت فقط من أجل صندوق سوق نبات الصبار للسلع الرخيصة والمستعملة".

وجبة هابي ميل للكبار هي جزء من تعاون سلسلة الوجبات السريعة مع شركة أزياء الشارع الشهير كاكتوس بلانت فليا ماركت.

وقال طارق حسن، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في ماكدونالدز بالولايات المتحدة الأمريكية: "نحن نأخذ واحدة من أكثر تجارب ماكدونالدز حنينًا إلى الماضي ونعيد تجميعها بطريقة جديدة ذات صلة كبيرة بالمحبين البالغين".

وسيتمكن العملاء من طلب وجبة "هابي ميل" في المطعم، من خلال السيارة أو عن طريق التوصيل أو على تطبيق ماكدونالدز لفترة محدودة.