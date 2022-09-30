العثور على جمجمة بشرية تعود إلى ما قبل مليون سنة في الصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر فريق أثري صيني في مايو الماضي على أحفور جمجمة بشرية قديمة في موقع ليانغتسي بمقاطعة هوبي، بحسب ما أعلنته إدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني في مؤتمر صحفي عقدته في 28 سبتمبر الجاري ببكين.

ويعتبر هذا الاكتشاف أول جمجمة كاملة لإنسان منتصب يتم اكتشافها منطقة أوراسيا، ويعود تاريخها إلى ما يقرب من مليون سنة، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وتعد الجمجمة دليلًا أحفوريًا مهمًا على ظهور وتطور الجنس البشري منذ ملايين السنين في الصين.