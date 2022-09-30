طائرة برمائية صينية لإخماد الحرائق

المصدر: (دبي ــ البيان)

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نجحت طائرة برمائية صينية في اختبار جمع الماء وضخه في اليابسة، بحسب صحيفة «الشعب» الصينية. وأكملت طائرة الإطفاء البرمائية «كونلونغ AG600M»، التي تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الشركة الصينية لصناعة الطيران، اختبار جمع 12 طناً من الماء وضخها بنجاح. وتم التوقيع على اتفاقية شراء الدفعة الأولى من هذه الطائرات المتكونة من 6 طائرات.

ويعد اختبار «AG600M» لجمع الماء وضخه علامة فارقة أخرى بعد أن أكملت أولى رحلاتها على الأرض في 31 مايو، وأولى رحلاتها على الماء 29 أغسطس الماضي، وقيم أداء الطائرة بشكل فعال في إطفاء الحريق.