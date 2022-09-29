مفاجأة كبيرة حول قاضي محاكمة المتهم بقتل فتاة الشرقية

المصدر: البيان

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عادت قضية "فتاة الشرقية" في مصر إلى الواجهة مرة أخرى ،حيث شهدت محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت مفاجأة كبيرة، حيث تم تغيير القاضي الذي ترأس المحاكمة من بدايتها وحتى إحالة المتهم لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وذلك قبل أيام قليلة من استئناف المحاكمة يوم 3 أكتوبر المقبل.

جاء تغيير القاضى ضمن قرارات الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة والتى تم انعقادها، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد جمال البكرى رئيس المحكمة، وشهدت التوزيع الجديد للسادة المستشارين والقضاة على الدوائر المختلفة، ليترأس المحاكمة المستشار محمد عبدالكريم رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، بدلا من المستشار ياسر سنجاب الذي تم نقله لمحكمة استئناف طنطا والذى تم نقله ليرأس المكتب الفنى لمأمورية استئناف بنها، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

ليصبح تشكيل المحكمة الجديد المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي «رئيسا» والمستشار أحمد سمير سليم «نائبا»، وسامح السيد لاشين «نائبا».

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بجلسة 6 سبتمبر الجارى «ثاني جلسات» في القضية رقم 7730 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والمتهم فيها الشاب «إسلام م»، بقتل سلمى بهجت، والذى أنهى حياتها بـ19 طعنة متفرقة بالجسد، المعروفة إعلاميا بـ قضية فتاة الشرقية، قررت إيداع المتهم في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وحددت المحكمة جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر القضية بعد ورود تقرير المستشفى.