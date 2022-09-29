السبب المباشر للقبض على الـ"تيك توكر" المصري إبراهيم مالك

المصدر: البيان

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أكدت التحريات الأمنية المصرية أن السبب المباشر للقبض على الـ"تيك توكر" إبراهيم مالك، هو ظهوره في مقاطع فيديو مصورة مع الفتيات والطلب منهن الرقص والمغازلة.

وكشفت التحريات الأولية أن إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق "تيك توك" بالظهور مع فتيات في بث مباشر. أنه طلب ممن يظهرن معه الرقص والمغازلة وقال: "إنتي بتعرفي ترقصي عايز أشوفك وانتي بترقصي"، مما أثار حفيظة المتابعين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت البلاغات ضده وتعالت الأصوات بضرورة القبض عليه. وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وكان الـ"تيك توكر" الشهير ظهر لأول مرة عبر تطبيق "تيك توك" بعد ما نشر مقاطع فيديو يبحث من خلالها عن عروس تحت عنوان: عازب لسة متجوزش مين ترضى بيه؟

وتبين أنه ادعى على غير الحقيقة، وأن الهدف من نشر الفيديو هو رغبته في زيادة أعداد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية.