حفرة عملاقة في طريق سريع بغواتيمالا تبتلع الأخضر واليابس.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلعت حفرة عملاقة في طريق سريع بغواتيمالا أشخاصا عدة وسيارات، ويباشر رجال الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا الذين سقطوا فيها.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار نظام الصرف الصحي، مما أدى إلى حدوث ثقب كبير في الطريق.

وأصيب أربعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة على الطريق بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين’، وفق "يورونيوز".

حفرة عملاقة في طريق سريع بغواتيمالا تبتلع الأخضر واليابس.. فيديوhttps://t.co/ymWlm9CR3U#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/f0vMW6OJUh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 28, 2022