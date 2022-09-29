منازل قابلة للطي تُركب في 8 دقائق

المصدر: (إعداد: عبد الهاني عليوات)

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بدأ التفكير في منازل «تن فولد» (Tenfold) القابلة للطي منذ أكثر من 5 سنوات، ومن المفترض أن تكون معروضة في السوق هذا العام.

ويمكن نقل منازل «تن فولد» القابلة للطي من مكان إلى آخر من دون التأثير على بنيتها أو إحداث أي خلل فيها. وتعد هذه المنازل ابتكاراً جديداً ومهماً في سوق البناء في العالم.

تم تخيل هذا المفهوم من قبل «TenFold Engineering»، وهي شركة بناء منازل تم تطويرها منذ العام 2013 في الولايات المتحدة، بحسب موقع «futura.sciences». يذكر أن أصغر هيكل من هذه البيوت القابلة للطي يصل سعره إلى حوالي 120 ألف يورو، وتركيبها لا يستغرق سوى 8 دقائق.