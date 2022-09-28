مصرع 4 طلاب بحادث مأساوي في مصر

المصدر: البيان

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لقي أربعة طلاب بكلية الطب مصرعهم بحادث مأساوي بمحافظة الشرقية في مصر.

وكشف الدكتور خالد أحمد فوزي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن نتائج وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة قنتير التابعة لمركز فاقوس.

وأوضح فوزي، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، أن مستشفى فاقوس المركزي استقبل خمس حالات، إثر انقلاب سيارة كان يرتادها خمسة من طلبة كلية الطب بفاقوس.

وقال إن الحادث أسفر عن وصول أربع وفيات جثث هامدة إلى المستشفى نقلاً بسيارة الإسعاف.

وأضاف أن شخصاً واحداً فقط نجا بعد تعرُّضه لإصابات ليست خطيرة، مشيراً إلى تم حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة بعد عمل التحاليل والأشعات اللازمة له.