مخطوطة نص أغنية "ستارمان" بيعت بأكثر من 200 ألف جنيه استرليني

المصدر: أ ف ب

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بيعت مخطوطة أغنية النجم البريطاني ديفيد بووي "ستارمان" الصادرة عام 1972 في مزاد الثلاثاء في مقابل 203500 جنيه إسترليني (نحو 227 ألف دولار) ، بحسب شركة "أوميغا أوكشنز" المتخصصة في المزادات في مجال الموسيقى.

وشكّلت هذه الأغنية الواردة ضمن ألبوم "زيغي ستاردست" نجاحاً كبيراً جدا للمغني البريطاني، وتتناول "ستارمان الذي ينتظر في السماء" متمنياً أن يلتقي بشراً.

وحُدد مبلغ 40 ألف جنيه استرليني (نحو 44600 دولار) سعراً أولياً في مزاد الثلاثاء للنص الذي كتبه بووي بخط يده بالحبر الأزرق على ورقة "إيه 4" بمربعات صغيرة، وتبدو فيه التعديلات التي أدخلها المغني وكذلك الأخطاء الإملائية التي صححها.

وكانت المخطوطة عُرضت عام 2013 ضمن معرض استعادي في متحف "فيكتوريا أند ألبرت" خُصص للمغني الذي توفي في كانون الثاني/يناير 2016 عن عمر يناهز 69 عاماً.

ولم تُكشف هوية الشاري ولكن عُلم أنه هاوي جمع خاص.

وطُرح النص للبيع ضمن مزاد أكبر بعنوان "ديفيد بووي أند غلام روك" ضمّ أيضاً ملصقات وأسطوانات فينيل.