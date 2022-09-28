مأساة في عمّان.. طفل أردني يقتل نفسه بالخطأ!

المصدر: البيان

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في واقعة مأساوية شهدتها العاصمة الأردنية عمّان أمس الثلاثاء، قتل طفل عمره 12 عاما نفسه بمسدس والده أثناء عبثه به، حيث خرجت رصاصة منه بالخطأ.

وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني عامر السرطاوي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة جنوب عمّان، مساء أمس الثلاثاء، حول "وفاة حدث بعيار ناري بالخطأ أثناء عبثه بمسدس والده في منزل ذويه".

وأضاف السرطاوي أن جثمان الطفل نقل إلى الطب الشرعي، كما ضبط سلطات الأمن السلاح المستخدم، بينما لا يزال التحقيق في الحادث جاريا.

وورد في قانون الأسلحة والذخائر الأردني أنه "يسمح لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس".

لكن القانون يشترط أن "يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته".