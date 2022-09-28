"إيان" يقطع الكهرباء عن كوبا و"نورو" يبلغ ساحل فيتنام

المصدر: وكالات

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انهارت شبكة الكهرباء في كوبا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار إيان، الذي اجتاح الطرف الغربي للجزيرة مصحوبا برياح عنيفة وفيضانات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو جيرا أن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبط بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية.

وأضاف جيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من اليوم الأربعاء لإعادة الكهرباء.

وفي فيتنام بدأ الإعصار نورو فجر اليوم الأربعاء باجتياح الساحل الأوسط للبلاد، متسبّباً برياح عاتية وأمطار غزيرة في حين احتمى مئات آلاف السكّان في الملاجئ.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إنّ عين الإعصار "كانت في الساعة الرابعة فجراً (21:00 ت غ الثلاثاء) بين دانانانغ وقوانغ نام"، مشيراً إلى أنّ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تتراوح بين 103 و117 كلم/ساعة.

وفي دانانع، ثالث كبرى مدن البلاد، عصفت الرياح العاتية بالمباني واقتلعت أشجاراً ومزّقت أسطحاً، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المدينة.

واحتمى أكثر من 200 ألف شخص في فيتنام في الملاجئ بعدما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنّ نورو هو أحد أشدّ الأعاصير التي تشهدها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وبسبب الإعصار تمّ إغلاق ما يقرب من نصف مطارات فيتنام، كما أغلقت المدارس والمكاتب في العديد من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد، بما في ذلك دانانغ.

وكان الإعصار نورو ضرب هذا الأسبوع الفيليبين حيث حصد أرواح ستة أشخاص، من بينهم خمسة مسعفين.