منازل قابلة للطي.. فيديو

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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بدأ التفكير في منازل Tenfold القابلة للطي منذ أكثر من 5 سنوات، ومن المفترض أن تكون معروضة في السوق هذا العام.

منازل Tenfold القابلة للطي يمكن نقلها من مكان إلى آخر من دون التأثير على بيئتها.

منازل Tenfold القابلة للطي ابتكار في سوق البناء ينتظر ن يحدث بعض الضوضاء!

تم تخيل هذا المفهوم من قبل TenFold Engineering، وهي شركة بناء منازل تم تطويرها منذ العام 2013 في الولايات المتحدة، بحسب موقع "futura.sciences".

يذكر أن أصغر هيكل من هذه البيوت القابلة للطي يصل سعره إلى حوالي 120 ألف يورو.

وتركيب هذه البيوت لا يستغرق سوى 8 دقائق.