علماء آثار يقتربون من العثور على مومياء نفرتيتي

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف عالم الآثار البريطاني نيكولاس ريفز، كتابات هيروغليفية مخفية في حجرة دفن الفرعون توت عنخ آمون، تدل أن مومياء نفرتيتي ربما تكون في هذه الحجرة.

وتشير صحيفة «الغارديان»، إلى أنه وفقاً لرأي عالم المصريات، فإن النظرية التي حاول العلماء إثباتها بمساعدة مسح خاص حصلت على دعم جديد يؤكد ما ذهب إليه ريفز.

ويقول: «يؤكد اكتشاف الكتابة الهيروغليفية فرضية العلماء الذين يعتقدون أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، ليست سوى الجزء الخارجي من حجرة الدفن الكبيرة للملكة نفرتيتي».