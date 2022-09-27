ثعبان يهاجم سيدة في المرحاض ويقتلها بلدغة سامة

المصدر: البيان

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لقيت ربة منزل مصرية في العقد الرابع مصرعها، إثر إصابتها بلدغة ثعبان، داخل منزلها بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية إخطارا من مستشفى أطفيح المركزي، يفيد بوفاة سيدة أربعينية فور وصولها للمستشفى مصابة بلدغة ثعبان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وتبين أن المتوفاة لقيت مصرعها بعدما تعرضت للدغة ثعبان داخل منزلها، وإثر ذلك نقلها زوجها لمستشفى أطفيح المركزي، لتداركها بالعلاج اللازم إلا أنها لقت مصرعها فور وصولها إلى المستشفى، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

وعلى الفور استدعت النيابة العامة زوج المتوفاة، من أجل سماع أقواله في الواقعة، الذي قرر بأنها لقت مصرعها بسبب لدغة ثعبان أثناء دخولها المرحاض في منزلها، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، ومن جانبها صرحت النيابة العامة بدفن الجثة.