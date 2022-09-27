وزيرة الهجرة تزف خبراً ساراً للمصريين في الخارج

المصدر: وكالات

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أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، عن طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر شركة "مصر للطيران".

وبحسب بيان الوزارة، تأتي تلك الخطوة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوزارة الهجرة بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، وفي إطار مجموعة المحفزات التي أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%.

كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الطيران أن العروض ستكون متاحة بمكاتب "مصر للطيران" ووكلاء السياحة في أنحاء العالم كافة، ولن تكون متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، حيث إن فترة تطبيق العروض جاهزة للحجز الفوري على الرحلات بداية من أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية سبتمبر من العام القادم 2023، فيما عدا الأوقات التالية المرفقة بجدول حيث تتوقف فيها العروض نظرًا لكثافة الحجز المسبق بالفعل على تلك الرحلات.