الأسطول الأمريكي يعترض أكبر عملية مخدرات في الشرق الأوسط

المصدر: وكالات

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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الثلاثاء، مصادرة ما تقدر قيمته بنحو 85 مليون دولار من الهيروين من سفينة صيد أثناء القيام بدوريات في خليج عمان.

واعتبر الأسطول الخامس، أن "هذه العملية تمثل أكبر اعتراض للمخدرات في الشرق الأوسط، من قبل القوات البحرية الدولية هذا العام".

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية الأمريكية، براد كوبر: "هذه العملية تظهر التزاما عميقا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".

ووفقا لما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تقرير أممي صدر في 2020، يتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية.