ناسا تعلن نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره (فيديو)

المصدر: وكالات

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أعلنت وكالة ناسا نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره في اختبار غير مسبوق.

واصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عمداً بكويكب في محاولة لتحويل مساره، في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

والمركبة الفضائية التي يقلّ حجمها قليلاً عن حجم سيارة اصطدمت، كما كان متوقّعاً، في الساعة 23:14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم/ساعة في الساعة.

ونقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء. وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر فرحاً أفراد طاقم ناسا الذين تجمّعوا في مركز الإشراف على المهمّة في ماريلاند بالولايات المتحدة.

#ناسا تعلن نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره في اختبار غير مسبوق (فيديو)https://t.co/m1vxIY1hZG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/crSNSbl6w3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 26, 2022