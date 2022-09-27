شاب سعودي ينهي معاناة والدته ويتبرع لها بإحدى كليتيه

المصدر: البيان

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بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله ، وننال من خلاله رضا الله سبحانه وتعالى وهو سبب لدخول الجنة .

وجسد هذا البر شاب سعودي أنهى معاناة والدته الستينية مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن تبرع لها بإحدى كليتيه.

وكانت والدة الشاب قد عانت من مرض الفشل الكلوي منذ عامين، حتى قرر ابنها "سعيد بن عبدالله المزيني - طالب جامعي"، التبرع لها بإحدى كليتيه؛ لإنهاء معاناتها، مُجسدًا أروع درجات البر، حيث أجريت العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وقال "المزيني": سعدت جدًا بعد أن تطابقت الفحوصات الطبية بيني وبين والدتي، وزادت فرحتي بعد نجاح العملية -ولله الحمد- مؤكدًا أن ما قدّمه لوالدته بتبرعه لها بإحدى كليتيه لا يوازي شيئًا أمام ما قدمته له من رعاية واهتمام وتضحيات منذ ولادته وحتى اليوم، وفقا لصحيفة سبق.