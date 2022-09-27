أعاصير المشتري تستمر في إدهاش العلماء

المصدر: (دبي - البيان)

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تركت أنظمة الأعاصير الهائلة على شكل مضلع في القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري العلماء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية الحفاظ على أشكالها الهندسية الغريبة والرائعة لسنوات، وفق موقع «روسيا اليوم».

ظلت عواصف الأعاصير القوية مستقرة بشكل غير مفهوم في تكويناتها الغريبة منذ أن اكتشفتها مركبة الفضاء جونو أول مرة في عام 2017.

وفي القطب الشمالي من الغاز العملاق، لاحظت المركبة الفضائية إعصاراً هائلاً محاطاً بثمانية أعاصير أصغر يبدو أنها تدور حوله، وفي القطب الجنوبي، يوجد هيكل مماثل للأعاصير في شكل سداسي.

وفي ورقتهم البحثية المنشورة في «نيتشر أسترونومي»، كشف العلماء، بقيادة أندرو بي إنجرسول من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أنهم ربما وجدوا بعض التفسيرات للظاهرة الغريبة على الكوكب الغازي، الأكبر في النظام الشمسي.

ووجد العلماء أن هناك «حلقة مضادة للدوامات» بين الأعاصير الرئيسة والأعاصير الأصغر، وهي تحافظ على المجموعات في أنماطها متعددة الأضلاع الفريدة، وفقاً للدراسة.