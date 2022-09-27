«ميلاد» جزيرة جديدة في المحيط الهادئ

المصدر: (دبي - البيان)

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على الرغم من أن عمر الأرض يبلغ 4.543 مليارات سنة، إلا أنها لم تنتهِ من تكوين نفسها، وفق موقع «روسيا اليوم».

وفي 10 سبتمبر، استيقظ بركان «هوم ريف» الخامد تحت الماء في جنوب غرب المحيط الهادئ، بعد 16 عاماً من السبات العميق، وبدأ في إطلاق الحمم البركانية.

وبعد 11 ساعة من ثوران البركان، ارتفعت جزيرة جديدة فوق سطح الماء، وتضخم حجمها في غضون بضعة أيام.

وكوّن بركان «هوم ريف»، الجزيرة الجديدة، بإخراج أعمدة من البخار والرماد، وإرسال شظايا الحمم البركانية والصخور، وتغيير لون المياه المحيطة.