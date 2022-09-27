سمكة قرش «تختطف» امرأة من الشاطئ

المصدر: دبي - البيان

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في مشهد مرعب، اقتربت سمكة قرش بيضاء كبيرة من امرأة كانت تسبح بمياه ضحلة في شاطئ «سنترال بيتش»، بخليج بليتينبيرغ في جنوب أفريقيا، لتغرس أسنانها في جسدها وتسحبها تحت الماء، أمام أعين السباحين ورواد الشاطئ، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، تسبح في الصباح الباكر ليوم عطلة، بالقرب من مجموعة من الأشخاص، عندما سمعوا صراخها فجأة قبل أن تختفي تحت الماء، بعد أن سحبتها سمكة قرش بيضاء كبيرة.

وبالرغم من أن المرأة لم تكن تسبح في مياه عميقة، إلا أن السمكة المفترسة اقتربت من المنطقة الضحلة للوصول إلى السباحين، ثم عادت إلى المنطقة العميقة.

وتم إطلاق قارب إنقاذ للبحث عن المرأة، التي عُثر على جثتها على بعد حوالي 50 قدماً من الشاطئ.

وكانت المرأة التي يعتقد أنها كانت في عطلة، هي الثالثة التي تتعرض لهجوم شرس على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في خليج بليتنبرغ في السنوات الـ11 الماضية.

ويقول خبراء إنه غالباً ما تخلط هذه الأسماك بين البشر والفقمات.