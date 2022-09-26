مجمع اللغة العربية المصري يحسم إشكالية «2 جنيه»

المصدر: البيان

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لجأت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية إلى مجمع اللغة العربية بسبب اعتزامها إصدار عملة مصرية جديدة من فئة «2 جنيه».

واستفتت المصلحة «مجمع الخالدين» في بيان الكتابة اللغوية الصحيحة لكلمة «2 جنيه»، لبيان الصواب الذي ينبغي وضعه على أحد وجهي العملة الجديدة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وتلقى المجمع خطاباً من اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يطلب فيه التوجيه بمدى صحة أي من الاختيارات التالية: «2 جنيه، اثنان جنيه، 2 جنيهان- جنيهان)، مع وضع علامات التشكيل اللغوي السليم للكلمة.

وأحيل الموضوع إلى لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع التي انتهت في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 / 9 / 2022 بالتوصية باعتماد «2 جُنَيْهان» لوضعها على أحد وجهي العملة الجديدة.

وأكدت اللجنة ضرورة أن يُكتب الرقم (2) فوق كلمة (جُنَيْهان) مضبوطة بالشكل؛ تيسيراً على العامة الذين يستهدون دائماً بالرقم، وبهذا يكون الاختيار قد عبَّر عن قيمة العملة حسابيّاً ولغويّاً.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد سبق أن استفتى المجمع في بيان الكتابة اللغوية الصحيحة لفئتي 100 جنيه، و200 جنيه، وقد جاءت فتوى المجمع وقتها أن الكتابة الصحيحة هي: «مِئَةُ جُنَيْهٍ»، و«مِئَتا جُنَيْهٍ»، بحذف ألف «مائة» وفقاً لقرار المجمع في ذلك الذي أقرَّ جواز حذفها، مراعياً في هذا نوعاً من التيسير الإملائي، وهو ما أخذ به البنك المركزي المصري بالفعل.

الجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية المصري منذ إنشائه عام 1932م يضطلع بإصدار الفتاوى والاستشارات اللغوية لمؤسسات الدولة المصرية كافة، بما فيها الهيئات القضائية، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والإعلام؛ وذلك بوصفه الهيئة اللغوية العليا في مصر، وجزءاً أصيلاً من مؤسسات الدولة المصرية التي تحافظ على سلامة اللغة العربية وتنميتها، وجعلها وافية بمتطلبات العلوم والمعارف والحياة العامة.