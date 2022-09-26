مقتل 24 شخصاً في انقلاب قارب في بنجلاديش

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل 24 شخصا على الأقل إثر انقلاب قارب في نهر كوروتويا في مقاطعة بانشاجارة شمالي بنجلاديش.

ونقلت وكالة الأنباء البنجالية الوطنية "بنجلاديش نيوز" عن شوجوي كومار راو ، الضابط المسؤول في المقاطعة قوله، إن القارب غرق ظهر الأحد في منطقة أوليا غات التابعة لمركز شرطة بودا، بسبب الحمولة الزائدة".

وقال إنه لم يتسن التعرف على هويات المتوفين حتى الآن. واضاف ان "عمليات الانقاذ مستمرة".

وأوضح كومار راو أن العشرات مازالوا في عداد المفقودين جراء انقلاب القارب .