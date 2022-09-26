مصر.. فيديو جديد للسائق المتهور بعد صدم سيارته

المصدر: البيان

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روى المواطن المصري وليد عيسى، الذي تصدى لسيارة الشاب المتهور على طريق السويس، تفاصيل الواقعة بعد ان شاهد سائق سيارة مهشمة من الخلف يسوق برعونة وخطورة كبيرة .

وقال وليد عيسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لم أكن أعرف الوضع في البداية، عديت من السائق وجاءت الشرطة لإيقاف السائق، لكن السائق مر بسرعة شديدة واضطررنا لفتح الطريق أمامه"، وطاردت الشاب المتهور على طريق السويس، حتى لا يتسبب في كارثة".

وأضاف: "شعرت أن الموضوع أصبح صعبا، والسائق سيتسبب بكارثة، لأن الناس لو كانوا موجودين في أماكنهم كانوا سيموتون ".

وتابع: "جريت خلف السائق بسيارتي، وعندما وصلت له، كنت أريد أن أوقفه فقط لتجنب حدوث كارثة"، وكان فاتح باب سيارته حتى لا يقترب أحد منه".

وأوضح : "حاولت إيقاف سيارة الشاب المتهور بأي شكل"، والوضع كان عبثيا بشكل كبير وكان داخل على منطقة زحمة جدا وكان ممكن يموت ناس كتير.

ضحيت بسيارتي

وتابع: "كل الناس كانت خايفة على سياراتها وضحيت بسيارتي من أجل إيقافه، ولم أحسب حجم الخسائر، كان يقال إن معه سلاحا، ولكن لم أخف منه".

وأكمل: "السائق المتهور كان شكله محترم وابن ناس، لذلك لم أقم بضربه بعد إيقافه"، ووضع سيارتي بسيط وليس صعبا، وحمدت الله على الذي حدث لسيارتي، وجاءتني عروض تصليح لكن رفضت لأنني تصديت للسائق لوجه الله".

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على السائق المتهور ووجهت إليه اتهامات بتعطيل حركة المرور، وتعريض سلامته وسلامة المواطنين الآخرين للخطر.

كما تبين بعد إلقاء القبض عليه، وجود آثار لتناوله مواد كحولية، وتعاطيه للمخدرات، فضلا عن عقار طبي مجهول.

عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه.