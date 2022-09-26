العبوات البلاستيكية المستعملة «مادة ثمينة»

المصدر: (تانغيرانغ ـــ أ ف ب)

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تسعى سيدة أعمال إندونيسية لتحويل جبال من النفايات البلاستيكية في شوارع العاصمة جاكرتا، والتي غالباً ما يكون مصيرها الرمي في البحر، إلى مصدر رزق لكثيرين. ومنذ إنشائها قبل ست سنوات، أعادت شركة «تريدي أوازيس غروب» التي تضم 120 موظفاً تدوير 250 مليون زجاجة بلاستيكية.

وتقول مؤسسة الشركة ديان كورنياواتي (35 سنة): «لا يمكنني تخيّل العبوات البلاستيكية المستعملة كنفايات، فهي تشكل بالنسبة لي مادة ثمينة». وتخلت ديان كورنياواتي عن وظيفتها كمستشارة لتنشئ شركتها بهدف مواجهة الخطر الكبير الناجم عن النفايات البلاستيكية.