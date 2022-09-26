ينجو من الموت بفضل ضابطي شرطة شجاعين

المصدر: (دبي ــ البيان)

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وثّق مقطع فيديو شجاعة ضابطين في قوة حماية السكك الحديدية الهندية، بعدما نجحا بإنقاذ شخص من موت محتم أمام قطار متحرك.

وأظهر الفيديو الذي نشره موقع «إنديان إكسبريس» سقوط رجل في الفجوة الفاصلة بين قطار متحرك ومنصة بمحطة سكة حديد كويمباتور في تاميل نادو. وبسرعة كبيرة، استجاب الضابطان، وهما أرونجيت وميني للموقف الخطير، وقاما بسحب الرجل من مكانه بسرعة كبيرة، حسب «سكاي نيوز». وأثنى رواد مواقع التواصل على الضابطين قائلين إنهما يمثلان قيم التفاني في سبيل سلامة المواطنين.