مأساة تفجع القلوب ..وفاة 3 أطفال أشقاء خلال أيام دون مرض

المصدر: البيان

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توفي 3 أطفال أشقاء في مدينة طوباس بفلسطين خلال بضعة أيام في ظروف غامضة ودون عرضهم لأي مرض.

وأكدت السلطات الفلسطينية يوم الأحد أن التحقيقات بقضية وفاة 3 أطفال أشقاء في طوباس خلال بضعة أيام في ظروف غامضة، مستمرة ولم تنته بعد.

وأفادت السلطات بأنها لم تصدر أي تصريحات بخصوص هذا الموضوع.

وأمرت النيابة العامة بإحالة جثماني طفلين منهم لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفقد فادي عبد الرازق من مخيم الفارعة في طوباس طفله الثالث نمر (5 أعوام) بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته وشقيقه الطفلين، بشكل مفاجئ ودون تعرضهم لأي مرض، وبواقع مدة أسبوع بين كل منهم، حسبما أوردت العائلة.

وقالت العائلة في طوباس إن النتائج السابقة التي تخص شقيقي الطفل لم تثبت وجود أي مرض، ولكن بانتظار نتائج فحوصات تتعلق بالجينات الوراثية.

وأضاف مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي الدكتور محمد سمارة، أن شقيقي الطفل نمر لم يعانيا من أي أمراض مسبقة، فيما سيخضع جثمان الطفل المرحوم نمر للتشريح.