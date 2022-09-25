وفاة رجل أمن أثناء عمله تفطر قلوب السعوديين

المصدر: البيان

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ضجت منصات وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية، بنبأ وفاة رجل أمن خلال عمله بعد أن ساعد أماً وطفلها على عبور الشارع، قبل أن يقضي دهساً خلال عودته إلى دوريته.

و تعرض الرقيب أول فهد الكليب للدهس، بعد مساعدة أم وطفلها على عبور طريق الملك عبدالله الدائري بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي في محافظة الأحساء، بحسب "العربية نت".

وخلال عودته في اتجاه الدورية صدمته سيارة، فتوفي إثر الحادث، ليدفن "السبت" بحضور قائد الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

وأوضح توفيق الكليب شقيق المتوفى، أن "فهد ضحى بنفسه من أجل إنقاذ أسرة، حيث ساعد أما وطفلها على قطع الطريق، خوفاً عليهما، وخلال عودته من نفس الطريق تعرض للدهس من قبل سيارة يقودها شخص متهور".

وأشار إلى أن وفاة شقيقه البالغ من العمر 33 عاماً، حصلت "الجمعة" الساعة الثانية فجراً، حيث كان يقف بدوريته الأمنية في شارع عام بالقرب من منتزه الملك عبد الله البيئي.

فيما تداول ناشطون فيديو لرجل الأمن قبل ساعات من تعرضه للحادث الأليم!