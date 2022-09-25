«هيرا» يعاين مهمة «دارت» لحماية الأرض

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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تشكل الكويكبات عوالم جيولوجية صغيرة ومتنوعة تروي الكثير عن طريقة تشكل المجموعة الشمسية، إلا أن المعلومات عنها لا تزال حتى اليوم محدودة. وسيطلق مسبار «هيرا» لاكتشاف هذه «العوالم المجهولة» بعد مهمة مركبة «دارت» الفضائية التي تطلقها ناسا الاثنين. وليل الاثنين الثلاثاء، ستحاول مهمة «دارت» التابعة لوكالة ناسا تحويل مسار كويكب من خلال الاصطدام عمداً بديمورفوس، وهو قمر صغير يدور حول كويكب ديديموس الأكبر حجماً الذي يبعد 11 مليون كيلومتر عن الأرض.

وتهدف هذه التجربة إلى تقليص مدة المدار الذي يسلكه الكويكب الصغير حول الكويكب الأكبر، لمعرفة ما إذا كان البشر قادرين على تعديل مسار أي كويكب يهدد الأرض.

وقال المسؤول عن مهمة «هيرا» في وكالة الفضاء الأوروبية إيان كارنيلي إن «نظاماً من كويكبين يمثل اختباراً مثالياً لتجربة تهدف إلى الدفاع عن الحياة على الأرض، ويشكل كذلك بيئة جديدة كلياً».