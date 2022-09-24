طائرة شحن فرنسية تهبط في نهر مونبيلييه

المصدر: د ب أ

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انحرفت طائرة شحن عن مدرجها خلال هبوطها في مطار مونبيلييه جنوبي فرنسا ما أدى إلى انزلاق مقدمتها في أحد الأنهار.

وقالت الجهات المسؤولة إن أفراد الطاقم الثلاثة على متن الطائرة وهي من طراز بوينج 737 لم يصابوا بأذى جراء الحادث الذي وقع ليلة أمس وتم انتشالهم على وجه السرعة، مبينة أن المطار تم إغلاقه في البداية.وتم نشر 60 من عمال الإنقاذ في موقع الحادث.

وتحقق السلطات الفرنسية المختصة بحوادث الطيران في مسار الحادث الذي تعرضت له الطائرة التابعة لشركة ويست أتلانتيك، والتي كانت مخصصة لنقل بضائع البريد.