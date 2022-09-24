مصر.. سائق شاحنة يلقن متهوراً درساً لن ينساه (فيديو)

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم، فيديو لواقعة غريبة، شهدها طريق القاهرة السويس شرقي القاهرة، حيث يظهر الفيديو شاباً يقود سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي هذه الأثناء، فوجئ الشاب بشاحنة تصدمه من الخلف، لتطيح به عن مسارها، تاركة أثراً بالغاً على سيارة الشاب المتهور، ولتواصل طريقها دون توقف، وكأن صاحبها يريد تلقين الشاب المتهور درساً.

ولاحقا، نشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بياناً رسمياً كشفت فيه ملابسات الواقعة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت: "تم ضبط قائد السيارة الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية وعرض سلامته والآخرين للخطر".

وأوضحت الوزارة أنه "تبين ظهور علامات تناول الشاب مواد كحولية، حيث عثر بالسيارة على دفتري أوراق لف سجائر (بفرة) وأداة خاصة لتعاطى المخدرات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق".