توقيف رجل للاشتباه بقتله زوجته بثقالات حديد في باكستان

المصدر: أ ف ب

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أوقفت الشرطة الباكستانية في ضاحية العاصمة إسلام آباد رجلاً يُشتبه بقتله زوجته بثقالات حديد، على ما أفاد مصدر في الشرطة السبت.

وقال ناطق باسم الشرطة إن شاه نواز يُشتبه في أنه قتل سارة إنعام في مزرعتهما الواقعة داخل حي راق.

وبحسب مصدر في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه، فقد استُخدمت ثقالة حديد لقتل الضحية التي كانت تحمل الجنسيتين الباكستانية والكندية.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس "أبلغنا عائلتها ووالديها. يُتوقع أن يصلا إلى هنا قريبا. لا يمكنني إعطاء مزيد من التفاصيل حتى يصل والداها إلى البلاد".

ووصف والد المشتبه به أياز أمير، وهو صحافي معروف ونائب سابق، الجريمة بأنها "حادثة مفجعة".

ونادراً ما يعترف النظام القضائي الباكستاني بجرائم العنف الأسري ضد النساء، بحسب ناشطين وحقوقيين وناجيات.

وفي فبراير، حُكم على الباكستاني الأمريكي زاهر جعفر، وهو نجل رجل صناعي ثري، بالإعدام لاغتصابه وقطع رأس شريكته نور مقدم، وهي ابنة سفير سابق، إثر رفضها طلبه للزواج.

وحظيت القضية بمتابعة كبيرة، بسبب وحشية القتل والمكانة الاجتماعية لأبطالها، ولكن أيضا بفعل التجييش الذي مارسته عائلة نور مقدم وأصدقاؤها من أجل تحقيق العدالة.