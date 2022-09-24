الداخلية المصرية تنقذ شاباً خطط للانتحار في بث مباشر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات المصرية المختصة، اليوم السبت، أنها قبضت على شاب هدد بالانتحار من خلال بث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أن أحد الأشخاص قد أبدى رغبته في الانتحار واعتزامه تصوير نفسه لوجود خلافات عائلية بينه وبين والديه.

ولفت البيان إلى أنه جرى تحديد الشخص ومعرفة مكان إقامته في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، دون أن تكشف عن هويته أو سنه.

وأضاف البيان أنه لدى سؤال الشاب عن سبب فعلته أوضح أنه يمر بـ"حالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين والديه ورغبة والده في طرده وزوجته من المنزل.

ولفت البيان إلى أنه قد جرى استدعاء والد الشخص المعني والذي اتهم نجله بسابقة تعديه عليه بالسب والشتم لذات الخلافات.

وختم البيان بأنه قد جرى "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحق ذلك المتهم.