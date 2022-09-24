صور الطائرة الرئاسية المصرية «ملكة السماء» بعد انتهاء طلائها

المصدر: وكالات

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دخلت الطائرة الرئاسية المصرية الجديدة مراحل تجهيزها الأخيرة من خلال عملية طلاء جسمها الخارجي قبل تسليمها إلى القاهرة بصفة رسمية.

ونقلت قناة الحرة عن موقع "سمبل فلاينغ" المتخصص في شؤون الطيران المدني صور الطائرة الجديدة من نوع "بوينغ 800-747" بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا.

وبعد 26 يوما من عملية الطلاء في شانون بأيرلندا، عادت الطائرة، أمس الجمعة، إلى هامبورغ في ألمانيا لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل تسليمها للحكومة المصرية لتنضم لأسطول الطائرات الرئاسية.

وتظهر "الجامبو" العملاقة بألوان بسيطة يغلب عليها الأبيض. وكتب عليها جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنجليزية بشكل بارز، بينما رسم النسر الذهبي (شعار الجمهورية) وعبارة "تحيا مصر"، بالإضافة إلى العلم المصري على ذيل الطائرة.

كما تشكل ألوان العلم المصري الأسود والأبيض والأحمر شريطا في المنتصف على طول الطائرة العملاقة، واشترت مصر هذه الطائرة في سبتمبر من العام الماضي.

وكان الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أن مصر اشترت الطائرة لصالح مؤسسة الرئاسة مقابل 240 مليون دولار في عام 2019.

وأمضت الطائرة الفخمة في ألمانيا قرابة عام كامل بهدف تجهيز مقصورتها للاستخدام الرئاسي قبل أن تتوجه إلى أيرلندا مؤخرا لطلاء بدنها الخارجي.

وبسبب التكاليف التشغيلية ومستوى الرفاهية التي توفره، باتت "ملكة السماء" لا تستخدم كثيرا في الطيران التجاري، لا سيما بعد الضربة التي تعرض لها قطاع السفر والسياحة بسبب وباء كوفيد-19.