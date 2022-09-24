عصابة تختطف 3 قرود من محمية وتطالب بفدية

المصدر: دبي - البيان

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في واقعة ربما كانت الأولى من نوعها في العالم، أقدمت عصابة على اختطاف 3 قرود من فصيلة الشمبانزي من محمية كونغولي، وطالبت بفدية مالية كبيرة مقابل إعادتهم سالمين. وأرسلت العصابة مقاطع فيديو إلى ملجأ في إفريقيا الوسطى، لتأكيد أن القرود لا تزال على قيد الحياة، إلا أنها هددت بقطع رؤوسها إذا لم يتم تلبية مطالبها.

وتظهر اللقطات التي نشرها الخاطفون اثنين من القرود، يدعيان حسين وقيصر، يتسلقان أثاثاً مقلوباً، بينما تم ربط ذراعي القرد الثالث الذي يدعى مونغا، البالغ من العمر خمس سنوات، فوق رأسه في غرفة من الطوب.

وذكرت المعلومات أن القرد قيصر، متواجد في الملجأ فقط منذ بضعة أسابيع بعد أن تم إنقاذه من السوق، ونقله إلى الملجأ في رحلة استغرقت ثلاثة أيام من القيادة على ظهر دراجة نارية ورحلتي طيران.

وعلق مؤسس ملجأ القرود، فرانك شانتيرو عن اللقطات قائلاً: «الحيوانات مرعوبة بشكل كبير، ونعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاولة تحديد مكان القرود الثلاثة، وضمان عودتها بأمان».