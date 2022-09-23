وفاة شاب مصري وهو يوزع دعوات عرسه في حادث أليم

المصدر: البيان

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توفي شاب مصري قبل زفافه على عروسه بيومين، فبعد انتهائه من عقد قرانه، كان للقدر كلمة أخرى فبدلاً من أن يرتدي بدلة الفرح ارتدى الكفن الأبيض، في قصة مأساوية شهدتها قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.



لم تمض ساعات طويلة، حتى تتفاجأ البلد بالصدمة، وخبر وفاة العريس الشاب أثناء توزيعه بطاقات الدعوة الخاصة بحفل زفافه والذي كان مقررا إقامته غدا السبت، وسط حالة من الذهول بين الجميع.





وقال أحد أصدقاء المتوفى، إنه كان يعمل مدربا للسباحة في مدينة السادات، وكان عقد قرانه يوم الأربعاء الماضي، وكان من المقرر أن يتم إقامة حفل الزفاف السبت، ولكنهم فوجئوا بخبر الوفاة في حادث على الطريق الإقليمي أثناء قيامه بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه.





وجاءت الوفاة خلال توزيع الشاب بطاقات دعوة لحضور حفل زفافه مع أحد أقاربه، من خلال دراجة نارية.

واصطدمت الدراجة مع دراجة بخارية أخرى، نتج عنها وفاة “العريس” وإصابة قريبه، على وقع صدمة عائلته ومحبيه.