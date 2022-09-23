أردني يقتل زوجته وابنه بالرصاص

المصدر: البيان

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قتل أردني اليوم الجمعة زوجته وابنه بالرصاص في محافظة جرش شمالي الأردن.

ووقعت الحادثة بينما كانت العائلة في رحلة استجمام داخل إحدى المزارع الخاصة في منطقة دبين في جرش.

ونُقل الاثنان إلى مستشفى جرش الحكومي، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما قام الزوج بتسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وقال الأمن العام الأردني في بيان رسمي، إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش.

وأضاف أنه جرى إسعافهما للمستشفى وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة، حيث باشرت التحقيقات معه.

اقدم احد الاشخاص اليوم على اطلاق النار باتجاه زوجته وابنه اثناء وجودهم في محافظة جرش حيث جرى اسعافهما للمستشفى وما لبثا ان فارقا الحياة فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وبوشرت التحقيقات معه#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/u2qx6rTbN9 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) September 23, 2022