استدرجها من البقالة .. البحث عن خاطف طفلة القنيطرة في المغرب

المصدر: وكالات

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تكثف السلطات الأمنية المغربية، جهودها للبحث عن خاطف الطفلة فاطمة الزهراء بعد اختفائها بصحبة شاب من أمام محل بقالة في مدينة القنيطرة.

وعثرت الجهات المختصة اليوم الجمعة، على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد اختفائها بمدينة القنيطرة بالمغرب، مساء الخميس، ما أثار ضجة في المنطقة ودفع الأهالي خلال الليل لتشكيل لجان بحث في الشوارع والغابات المحيطة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان نشرته "هسبريس"، أنه تم العثور على الطفلة في وضع صحي عادي وهي على متن حافلة للنقل بالمدينة، "حيث يجري حاليا تفريغ وتحليل تسجيلات الكاميرا لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى هذه الحافلة واشترى لها التذكرة ثم غادر المكان".

وكانت الطفلة فاطمة الزهراء، قد اختفت، الخميس، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات من محل لبيع المواد الغذائية بالحي الذي تقطن به، وفقا لموقع "هبة برس" المغربي.

ورصدت كاميرات المراقبة بالمحل، شخصا يستدرج الطفلة وهو المشتبه فيه باختطافها.

وتداول نشطاء عبر موقع "فيسبوك"، مقطع الفيديو الذي يرصد استدراج "الشخص المجهول" للطفلة، متهمين إياه بـ"اختطافها".

وكانت والدة الطفلة قالت، قبل العثور عليها، "كانت ابنتي تلعب بجوار منزل جدها قبل أن تخبرني ابنة أخي أن شابا يرتدي قبعة ولباسا رياضيا اصطحبهما لشراء حلوى من البقال وأخذ فاطمة الزهراء معه".