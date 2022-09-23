أستراليا في سباق مع الزمن لإنقاذ حيتان عالقة على شواطئها

المصدر: وكالات

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بعد يوم من العثور على 230 حوتا عالقة على شواطئ جزيرة تسمانيا الأسترالية، لا يزال 35 حوتا فقط على قيد الحياة رغم جهود الإنقاذ المستمرة، الخميس.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في تسمانيا إنه يفترض أن حوالي نصف مجموعة الحيتان التي تقطعت بها السبل في ميناء ماكواري كانت لا تزال على قيد الحياة، الأربعاء.

وقال مدير المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا، بريندون كلارك، إن الخسائر أصبحت فادحة بين عشية وضحاها.

وأضاف أنه تم فرز الحيتان في تقييم أولي، وتم تحديد التي لديها فرص أفضل للبقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأكد كلارك أنه يوجد "قرابة 35 حوتا على قيد الحياة على الشاطئ".

وهذه ليست المرة الأولى التي تجنح فيها الحيتان على شواطئ تسمانيا، إذ حصل ذلك قبل عامين، وعلى الشاطئ ذاته، حيث عثر على حوالي 470 حوتا في سبتمبر 2020، إذ نجحت السلطات في إنقاذ 111 منها ولكن البقية نفقت.

ويعتبر مدخل ميناء ماكواري قناة ضحلة تعرف باسم "بوابة الجحيم".

عالمة الحياة البرية، فانيسا بيروتا، قالت إنه "من السابق لأوانه تفسير سبب حدوث الجنوح الجماعي للحيتان.

وأضافت "رأينا جنوح أنواعا متشابهة في الوقت والمكان ذاته"، مشيرة إلى أن تكرار ذلك قد يعني وجود شيء بيئي في هذه المنطقة.