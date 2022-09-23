انحشر رأسها في «بيتش باجي».. وفاة طفلة مصرية بطريقة مروعة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقيت طفلة مصرية مصرعها بطريقة مروعة بعد ان انحشر رأسها في إحدى السيارات الصغيرة "بيتش باجي" داخل أحد المنتجعات السياحية في بورسعيد.

واستقبل مستشفى النصر الطفلة: مريم هانى محمد فؤاد 9 أعوام، جثة هامدة، نتيجة تهتك بالجمجمة نتيجة حادث "بيتش باجي" داخل أحد المنتجعات السياحية غرب بورسعيد، وحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي بورسعيد نتيجة حادث وفاة الطفل بهذه الصورة، حيث كشف شهود عيان أن الطفلة كانت تستقل إحدى السيارات الصغيرة "بيتش باجي" الخاصة بسباق العربات للأطفال والشباب، والتي يتواجد "الماتور" الخاص بها خلف الكرسي الذي تجلس عليه، وبينما تقود السيارة التف شعرها الطويل على "ماتور وجنزير" السيارة فانقلبت على رأسها وانحشر رأسها في "بيتش باجي".

وبحسب موقع مصراوي تسبب الحادث في تهتك في رأس الطفلة، وتوفيت أثناء محاولة إخراج رأسها بعد محاولات استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.