أكلة "مجدرة" تتسبب بحالة هلع في مدرسة وتستنفر الدفاع المدني الأردني

المصدر: البيان

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تعاملت فرق الدفاع المدني الأردنية يوم أمس الخميس مع حالة تسمم عدد من الطالبات في مدرسة الملكة رانيا الحكومية في منطقة وادي عبدون بالعاصمة عمان.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن إحدى معلمات المدرسة أحضرت معها أكلة "مجدرة"، ودعت الطالبات لتناول الوجبة معها، وبعد نحو نصف ساعة تم الإبلاغ عن إصابة 40 طالبة بما يشبه "التسمم".

وقال مصدر أمني إن فرق الدفاع المدني عملت على نقل 11 طالبة إلى عدد من المستشفيات في العاصمة عمان.

وفي حديث لمدير تربية قصبة عمان سامي الوحش، أكد أن الطالبات كان لديهن نشاط طبيخ "مجدرة"، وكانت إحدى الفتيات تعاني من "نزلة برد"، وبعد تناولها المجدرة تقيأت، وعلى الفور اتصلت بالدفاع المدني، الأمر الذي دفع بالعديد من الطالبات بدافع الخوف، الاتصال بالدفاع المدني أيضا. وفقاً لموقع "رؤيا".

وأشار سامي الوحش إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية للكشف على المدرسة، مبينا في ذات الصدد أن شرطة البيئة عملت أيضا على أخذ عينات من "المجدرة" لفحصها.