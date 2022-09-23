عينات من اليورانيوم في الصخور القمرية

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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اكتشف فريق من العلماء الصينيين، الذين يدرسون عينات من التربة القمرية، التي جلبتها المركبة الفضائية Chang'e-5 إلى الأرض، علامات على ثوران الحمم البركانية.

جاء ذلك في بيان صحافي نشره، المركز القومي الصيني لعلوم الفضاء لدى أكاديمية العلوم الصينية، حسب «روسيا اليوم». واكتشف العلماء أدلة جيولوجية على وجود عدة طبقات من الحمم البركانية التي غمرت في الماضي البعيد، منطقة هبوط المسبار، وجاء في البيان، أن العينات تحتوي على عناصر كيميائية، مثل اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم.