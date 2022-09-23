100 قطعة أثرية تعرض في متحف بباريس

المصدر: (باريس ـ د ب أ)

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يعرض متحف «لوكسمبورج» في العاصمة الفرنسية باريس حالياً القطع الأثرية التي تحتفظ بها «مجموعات فنون دريسدن» شرقي ألمانيا.

وتشمل المعروضات أوعية مصنوعة من العاج وصدف اللؤلؤ على شكل نرجس أو حلزون، وألواحاً من النحاس المنقوش ومجوهرات ثمينة لتزيين القبعات.

وهذه المعروضات جزء من حوالي 100 قطعة أثرية من مجموعة تعود إلى دولة «ساكسونيا العليا»، يتم عرضها في معرض «مرآة العالم» الذي يستمر حتى 15 يناير المقبل. وتشمل المعروضات أدوات علمية وكتباً تعود للفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. وستعرض جنباً إلى جنب مع الأعمال المعاصرة لفنانين مثل مارسيل أودينباخ وبيجي بوث ومارك ديون. وتعد «مجموعات فنون دريسدن» واحدة من أقدم المجموعات الفنية في أوروبا، وهي مملوكة لولاية ساكسونيا الألمانية.